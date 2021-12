Primoz Roglic prolonge chez Jumbo – Visma jusqu’en 2025

Primoz Roglic et l'équipe Jumbo-Visma resteront ensemble jusqu'en 2025! Arrivé dans l'équipe néerlandaise en 2016, le Slovène de 32 ans complètera donc un séjour de 10 saisons chez les Jaune et Noir.

"J'ai grandi avec cette équipe, Nous avons bâti une belle histoire ensemble et j'en suis très fier. J'ai accédé au World Tour assez âgé. Cela a peut-être semblé facile mais ça ne l'était pas. Les choses ont progressé rapidement. Je ne suis pas le seul responsable de ces beaux moments. On l'a fait ensemble avec mes équipiers et le staff. C'est si beau de pouvoir faire encore faire partie de cette équipe dans les prochaines années", a réagi Roglic sur le site internet de Jumbo-Visma.

"Primoz est l'emblème de la transformation de notre équipe ces dernières années", s'est réjoui le directeur sportif de Jumbo-Visma Merijn Zeeman. "Cette prolongation nous permet de programmer les objectifs des prochaines années lors desquelles il jouera un rôle central. Primoz est un des piliers de l'équipe!"

Vainqueur de 13 courses cette saison, Roglic a glané 54 succès depuis qu'il est arrivé chez Jumbo-Visma, en 6 saisons donc. Parmi ceux-ci, on dénombre notamment trois Tour d'Espagne, Liège-Bastongne-Liège et le titre olympique contre-la-montre à Tokyo.