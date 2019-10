Primoz Roglic gagne le Tour d'Emilie en solitaire

Le Slovène Primoz Roglic, N.1 mondial et récent vainqueur du Tour d'Espagne, a remporté samedi le Tour d'Emilie, une course courue sur 207 kilomètres autour de Bologne, dans le Nord de l'Italie, et montré qu'il était en forme à une semaine du Tour de Lombardie.

Roglic a fait la différence dans la montée finale vers le sanctuaire de la Madonne de San Luca, où il avait déjà remporté en mai dernier le prologue du Tour d'Italie.

Le coureur de l'équipe Jumbo-Visma a d'abord rejoint le Canadien Michael Woods puis l'a déposé à 800 mètres de l'arrivée pour s'imposer en solitaire devant Woods et un autre coureur de l'équipe Education-First, le Colombien Sergio Higuita.

Egan Bernal, le vainqueur du Tour de France, s'est classé 9e, alors que le premier Français, Pierre Latour, a pris la 7e place.

Classement:

1. Primoz Roglic (SVN/Jumbo-Visma), les 207km en 5 h 08:08 (moyenne: 40,39 km/h)

2. Michael Woods (CAN/Education First) à 0:15

3. Sergio Higuita (COL/Education First) m.t.

4. Bauke Mollema (NED/Trek-Segafredo) à 0:17

5. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) m.t.

...

7. Pierre Latour (FRA/AG2R La Mondiale) à 0:24

...

9. Egan Bernal (COL/Team Ineos) à 0:28

...