Primoz Roglic gagne la 1e étape et prend la tête du général en Romandie

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s'est adjugé la 1e étape du Tour de Romandie (WorldTour), qui a mené le peloton sur 168,4 km entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds mercredi en Suisse. Roglic, vainqueur sortant du Tour de Romandie, a devancé au sprint le Français Damien Gaudi (Groupama-FDJ) et le Portugais Rui Costa (UAE-Team Emirates).

Le Canadien Michael Woods (EF Education First) et l'Australien Damien Howson (Mitchelton-Scott) ont pris les 4e et 5e places.

Roglic, 2e du prologue mardi à 1 seconde de son compatriote Jan Tratnik (Bahrein - Merida) prend également la tête du classement général, où il compte 10 secondes d'avance sur Rui Costa et 12 sur Damien Gaudu.

Roglic, 29 ans, a ajouté une 26e victoire à son palmarès, lui qui a remporté cette année le Tour des Emirats arabes unis et Tirreno-Adriatico.

Jeudi, la 3e étape ira de Le Locle à Morges sur 174,4 km.

Le Tour de Romandie se terminera dimanche à Genève par un contre-la-montre individuel de 16,8 km