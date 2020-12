Primoz Roglic et Tadej Pogacar se partagent le titre de cycliste de l’année en Slovénie

Qui de Primoz Roglic et Tadej Pogacar a réalisé la meilleure saison ? C’était l’épineuse question qui était posée pour l’attribution du titre de cycliste de l’année.

Le jury a refusé de choisir entre les deux champions. Ils ont donc conjointement été désignés "cycliste de l’année" en Slovénie.



Et franchement, on peut les comprendre. Ils se sont partagé les titres nationaux. La course en ligne pour Rogla, le contre-la-montre pour Pogi.



Et si Pogacar a remporté le duel haletant qui a opposé les deux hommes sur le Tour de France et est devenu le premier slovène à s’imposer à Paris, Roglic a gagné la Vuelta pour la deuxième année consécutive. L’aîné a aussi ajouté un succès à Liège-Bastogne-Liège et une sixième place au Mondial d’Imola. Le cadet a lui gagné le Tour des Emirats et le Tour de Valence.



Impossible à départager, on vous disait.