Primoz Roglic dévoile les grandes lignes de son programme pour 2021

Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège et du classement final du Tour d’Espagne, Primoz Roglic a de nouveau réalisé une saison de très haut niveau dans le peloton avec 12 succès à la clé. Pour 2021, le Slovène de 31 ans sera encore très ambitieux et tentera de gommer l’énorme déception de la saison dernière sur la Grande Boucle.

Roglic a en effet fait du Tour de France son objectif principal pour la saison qui arrive. Un rendez-vous qu’il espère préparer de la meilleure des manières en entamant sa saison sur Paris-Nice prévu du 7 au 14 mars. "Rien n’a encore été déterminé mais je peux déjà dire que je vais débuter ma saison à Paris-Nice. Ensuite je suivrai le même programme que l’an dernier avant d’aborder le Tour", a affirmé Roglic dont les propos sont relayés par le média spécialisé Cyclingnews.com.

"J’en dirai plus quand les détails seront déterminés avec l’équipe", a ajouté le Slovène qui avait disputé le Tour de l’Ain et le Critérium du Dauphiné avant la Grande Boucle la saison dernière.

L’autre grand objectif du leader de l’équipe Jumbo-Visma seront les Jeux Olympiques de Tokyo prévus le 24 juillet, seulement six jours après la fin du Tour de France. "Les Jeux olympiques ne sont pas aussi importants dans le cyclisme que dans d’autres sports mais pour moi, c’est un rendez-vous spécial vu mon passé dans les sports d’hiver. Je veux vraiment être au meilleur de ma forme pour cette course. Je sais que ce sera difficile de combiner le Tour et les Jeux Olympiques mais je pense que c’est possible d’être compétitif dans les deux épreuves."