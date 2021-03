Primoz Roglic, deux chutes et une épaule disloquée : "Déçu, mais cela aurait pu être pire"

Grand battu de la dernière étape de Paris-Nice ce dimanche, Primoz Roglic a fait part de sa déception mais a relativisé sa défaite après les deux chutes qui ont fait rétrograder le Slovène de la première à la quinzième place du classement général.

"Nous sommes déçus, bien sûr, mais le monde ne va pas s'arrêter de tourner, a déclaré le Slovène de l'équipe Jumbo-Visma. Ce n'est pas la course que nous espérions évidemment. Mais on doit regarder vers l'avenir. J'ai commis quelques erreurs aujourd'hui. Lors de ma première chute, je me suis disloqué l'épaule gauche, puis je suis tombé de nouveau. J'ai essayé de revenir, je me suis donné à fond, dans un combat avec moi-même, mais ce n'était pas possible de rentrer. Je vais bien, c'est le principal, et je devrais être complètement rétabli d'ici quelques jours. Cela aurait pu être pire."

►►► À lire aussi : Les classements de Paris-Nice

►►► À lire aussi : Schachmann : "Pas agréable de gagner comme ça"

►►► À lire aussi : Bulens : "En paniquant un peu, Roglic a perdu ce Paris-Nice"

"Cela fait partie du sport. Je vais maintenant me reposer et préparer les prochains rendez-vous. On doit regarder vers l'avenir", a conclu Roglic (31 ans).

L'an dernier, le Slovène avait réagi sans attendre après sa déception de la fin du Tour de France, qu'il avait terminé à la deuxième place. Le dimanche suivant, il se mêlait à la lutte pour le podium du Championnat du Monde (sixième) avant de gagner ses deux courses suivantes, Liège-Bastogne-Liège et la Vuelta.

Suivant son programme 2021, Primoz Roglic devrait participer en avril au Tour du Pays Basque puis aux Classiques Ardennaises.