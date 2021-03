Préparer Milan-San Remo, mieux Paris-Nice ou Tirreno ? "C'est très particulier, c'est vraiment 50/50." (PODCAST)

Troisième épisode de notre tout nouveau Podcast "On connait nos Classiques", avec Rodrigo Beenkens, Gérard Bulens et Samuel Grulois. Evocation cette semaine de la dualité ou de l'opposition entre les deux courses à étapes qui nous occupent à la mi mars: "Paris-Nice" et "Tirreno Adriatico". Alors, quel est le meilleur choix pour préparer la première "Classique Monument" à venir de cette saison 2021, "Milan-San Remo" ? Analyse complète à écouter et à découvrir dans le podcast, mais voici quelques extraits choisis de cet épisode 3 !

"Je dirais que aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, on a peut être moins le choix parce qu'il y a un paramètre nouveau qui est venu se mettre, c'est une toute nouvelle course qui s'appelle "Les Routes blanches", les "Strade Bianche", nous explique Rodrigo Beenkens. "Et donc aujourd'hui, le calendrier est fait d'une telle manière qu'enchainer les "Strade" et "Paris-Nice" qui commence le lendemain, ça n'est pas possible. Donc, c'est l'un ou l'autre. Ça simplifie déjà le problème."

Soit on fait les Strade avec Tirreno Adriatico, soit on fait Paris-Nice sans les Strade. C'est déjà plus clair.

"Quelle est la différence entre les deux épreuves ? "Milan-San Remo" a lieu le samedi. C'est à dire que celui qui sort de Paris-Nice il a cinq jours sans compétition puisque cela se termine le dimanche qui précède. Celui qui fait Tirreno, il a moins de temps puisque cela se termine le mardi, il a trois jours sans compétition. C'est vrai que les trois plus grands favoris cités pour Milan-San Remo cette année, Vanderpoel, Van Aert et Alaphilippe sont à Tirreno. Mais avec Bennett, Pedersen, Gilbert, Matthews, Trentin, il y a du beau monde aussi à Paris-Nice."

En fait, le dernier paramètre aussi qui est important, c'est le kilométrage. Je rappelle que le premier "Monument" est le plus long de la saison.

"A Milan-San Remo, les coureurs, en comptant aussi ce qu'ils font entre le départ fictif et le départ réel, atteignent ou dépassent même les 300 km. Donc, je vois que Paris-Nice, c'est un jour de course en plus que Tirreno, 7 étapes en ligne et un chrono. Le chrono de Paris-Nice est à peine un peu plus long que celui de Tirreno. Donc le kilométrage total est un peu plus élevé à Paris-Nice. Mais tout cela s'équilibre parce que je vois que Paris-Nice, sur les sept étapes en ligne, il y en a une de 200 et une de 202 km. A Tirreno, il y en a trois qui vont au dessus de 200 kms. Donc finalement, il y a à boire et à manger. En fonction aussi parfois des tracés. Un Paris-Nice n'est pas celui de l'année d'avant ou de celui de l'année d'après. Et même chose pour Tirreno. Et pour conclure, je me souviens d'une époque aussi où Francesco Moser avait fait la révolution en étant le premier à débarquer avec des ambitions, en n'ayant fait ni l'un, ni l'autre... C'est très particulier, mais pour moi, c'est vraiment 50/50."

►►► À lire aussi : "On connait nos Classiques" le nouveau Podcast cycliste RTBF Sport

Simplement, si on s'arrête sur les chiffres. Entre 2000 et 2019 inclus, j'oublie donc 2020, on a quand même eu 15 vainqueurs de Milan-Sanremo qui sortaient de Tirreno.

Samuel Grulois enchaine donc avec des chiffres : "Ça fait quand même 75% des vainqueurs ! Ce ne sont que des chiffres. Mais en même temps, ce sont quand même des statistiques assez importantes. Et les trois derniers vainqueurs, excepté 2020, sont : Kwiatkowski en 2017, Nibali en 2018 et Alaphilippe en 2019. ils sortaient de Tirreno. Le dernier a avoir disputé Paris-Nice et avoir remporté Milan-San Remo, c'était Arnaud Démare en 2016.

Et, j'ai quand même l'impression, au delà des chiffres, que le fait que Tirreno se termine un petit peu plus tard et donc se trouve un petit peu plus près du départ de Milan-San Remo permet aux coureurs d'être un peu plus dans le rythme.

Et je me dis aussi, de nouveau pour découvrir cette ambiance de plus en plus des courses italiennes, que c'est important d'être en immersion dans ce pays et dans ces courses italiennes via les Strade Bianche via Tirreno, avant de disputer Milan-San Remo. Aussi d'être déjà dans cette ambiance de l'organisateur RCS et non pas dans une ambiance ASO. Peut être que certains coureurs sont plus aptes, aussi, psychologiquement à prendre le départ de San Remo avec l'envie de gagner quand ils ont baigné dans cette ambiance un petit peu plus longtemps les jours précédents. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Philippe Gilbert dispute Paris-Nice. Et s'il pouvait "casser" tout ce que je viens de raconter et remporter enfin Milan-San Remo, je serais un homme très heureux.