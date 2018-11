Prémont devient directeur technique de la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles

L'ancien coureur professionnel Christophe Prémont, 29 ans ce jeudi, est le nouveau directeur technique de la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles (FCWB). Il travaillera notamment au sein du centre de formation, a indiqué la FCWB.

Christophe Prémont aura pour mission de redynamiser la politique sportive de la FCWB, en particulier de la discipline "route", au niveau de la conception, de la planification et de l'organisation de la formation des jeunes ainsi que de la mise en oeuvre de la direction technique de la "route"

Christophe Prémont est diplômé en éducation physique. Il avait arrêté sa carrière de coureur en 2017, pour devenir chercheur à l'Université Catholique de Louvain, et s'impliquer dans le projet "Be Gold", avec comme directive de détecter et d'accompagner de jeunes talents pour les former en vue des Jeux Olympiques.

Il travaillera en collaboration avec Luc Fontaine, coordinateur du Centre de Formation de la FCWB, avec Brice Scholtès, directeur technique VTT et manager du Team Merida Wallonie, et avec Julien Soussigne, responsable de la formation des cadres.

Après sa formation sportive au sein, notamment, de l'équipe Lotto-Bodysol-Pôle Continental Wallon en 2010-2011, Christophe Prémont est devenu coureur professionnel chez Wallonie-Bruxelles en 2012. Il a ensuite évolué chez Crelan-Euphony avant un retour chez Wallonie-Bruxelles en 2014, et son engagement chez Verandas Willems de 2015 à 2017.