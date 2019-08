Premier succès en noir-jaune-rouge pour Tim Merlier en Alsace

Tim Merlier (Corendon-Circus) a remporté la 1ère étape du Tour d'Alsace (2.2) jeudi à Sélestat. C'est le premier succès du coureur de 26 ans depuis son titre de champion de Belgique décroché fin juin à Gand.

Tim Merlier s'est imposé après 153,4 km de course devant le Danois Herman Dahl et l'Italien Alberto Dainese. Il est leader du classement général de cette course qui se terminera dimanche à Dannemarie.

Vendredi, la 2e étape reliera Vesoul à la Planche des Belles Filles sur 143,1 km.

Tim Merlier, spécialiste du cyclocross, fait partie de la sélection belge pour l'Euro de cyclisme qui aura lieu du 7 au 11 août à Alkmaar, aux Pays-Bas.