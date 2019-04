Premier podium WorldTour pour Bjorg Lambrecht au Pays Basque

Bjorg Lambrecht a pris la 2e place de la deuxième étape du Tour du Pays Basque (WorldTour) mardi à Gorraiz battu seulement par le Français Julian Alaphilippe au sprint en petit comité.

"C'était un parcours technique comme j'aime", a commenté Bjorg Lambrecht, 22 ans, cité dans un communiqué de sa formation Lotto Soudal.

"L'équipe a super bien travaillé pour me garder à l'avant. Je voulais jouer la carte de la surprise au sprint. Quand j'ai attaqué, j'ai vu une ouverture. Je ne me suis jamais retourné, mais je savais qu'Alaphilippe était là. Il m'a dépassé et je n'ai pas pu rester dans sa roue. Mais j'ai continué à sprinter de toutes mes forces. Je suis quand même content de ma deuxième place, c'est la première fois que je suis sur un podium d'une course du WorldTour. J'en suis fier. Je n'osais même pas y penser ce matin, mais cela va faire bien sur mon palmarès".