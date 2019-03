Praet marque et participe au festival de buts de la Sampdoria

Dennis Praet a inscrit son deuxième but de la saison samedi lors de la victoire de son équipe, la Sampdoria de Gênes, 3-5 contre Sassuolo. Convoqué par Roberto Martinez pour affronter la Russie et Chypre, l'ancien anderlechtois a marqué le 4e but des siens à la 46e minute en reprenant parfaitement le ballon au deuxième poteau.

Il s'agit du troisième but de Praet depuis qu'il joue à la Sampdoria. Constamment aligné dans le milieu de terrain par Marco Giampaolo, il a accumulé 95 apparitions sous le maillot des Blucerchiati.

Grâce à ce succès la Sampdoria renforce sa 9e place au classement de Serie A avec 42 points et reste en course pour une place européenne.