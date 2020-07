Pour Patrick Lefevere, le futur Champion de Belgique sortira du Tour de France

Une fois n'est pas coutume, les Championnats de Belgique de cyclisme sur route auront lieu après le Tour de France. Traditionnellement organisé le week-end avant la Grande Boucle, le National aura lieu cette année le 22 septembre à Anzegem, deux jours après la fin du Tour, reprogrammé du 29 août au 20 septembre en raison de la pandémie de coronavirus.

Pour Patrick Lefevere, manager de la formation Deceuninck - Quick-Step, le futur Champion de Belgique sortira du Tour de France.

"Un coureur sortant du Tour de France aura un énorme avantage sur les autres, a déclaré Patrick Lefevere, présent ce jeudi lors de la présentation du National. La succession d'ascensions du Tiegemberg sera plus facile pour lui, ça sera un avantage pour les coureurs venant du Tour. Je vais essayer d'aligner mes meilleurs coureurs au National. A l'Euro aussi, nous ferons de notre mieux pour aider la RLVB, mais je veux ensuite la garantie que Remco Evenepoel soit entouré de plusieurs de nos coureurs aux Mondiaux."

La saison cycliste dépend de l'évolution de la pandémie de coronavirus. "Cela fait un petit temps que j'avais prévu ce qu'il se passe maintenant. Des gens ne font pas attention et pénalisent tous les autres. Nos coureurs sont testés deux fois par semaine. On ne peut pas faire plus. J'espère que le National aura lieu et bien sûr que le vainqueur portera le maillot bleu de Deceuninck - Quick-Step."