"Pour être président de la FCWB, il faut être sans emploi et avoir les moyens financiers"

Président de la FCWB (Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles) depuis sa fondation en 2002, Thierry Maréchal (61 ans) a donc rempilé pour un nouveau mandat. Faute d'opposition. En effet, il s'agissait de l'unique candidature déposée. Lors du vote tenu le 22 mars dernier, aucun membre de l'Assemblée Générale n'a contesté. Si cela tenait uniquement au Theutois, il ne se serait pas présenté. "A la base, je n'étais pas candidat car je suis récemment devenu président de la commission VTT de l'UCI. Mais on m'a demandé de rester président de la FCWB. J'espère que dans quatre ans, je pourrais m'effacer", déclare -t-il à la RTBF. Comment expliquer cette absence de candidats ? Nous avons interrogé le directeur de la commission route de la RLVB, Luc Fontaine ainsi que quatre présidents de comité régional, Paul Goulem (Hainaut), Martin Defreyne (Namur), Francis Steifer (Luxembourg) et Fernand Lambert (Liège) et l'ancien président du Brabant Wallon Freddy Vantal.

En prolongeant son bail au sein de l'aile francophone du cyclisme, Thierry Maréchal atteindra les 20 ans de présidence en 2022. Une fonction, pour rappel, non-rémunérée. "Contrairement aux idées reçues, je ne perçois pas le moindre centime. La seule indemnité que je touche concerne les frais de déplacements. Et encore 35 cents du kilomètre et mon compteur affiche 35.000 kilomètres à l'année. Une personne semblait intéressée et sa première question concernait la rémunération. Elle a vite déchanté." De plus, il s'agit d'une occupation harassante. "Pour la plupart des gens, le rôle du président est de prendre place dans la voiture et de monter sur le podium , mais c'est plus que ça", précise Fernand Lambert. "Etre président de la FCWB est une fonction administrative qui nécessite une présence au bureau. Pour moi, cela équivaut à deux jours à temps plein, sans compter les réunions au niveau national, régional et provincial, la présence sur le terrain le samedi et/ou le dimanche et encore les présentations de course, les soirées de remises de prix, etc", précise l'ancien président de la province du Brabant Wallon Freddy Vantal complété par Martin Defreyne : "Le rôle du président est de soutenir les actions émergentes et d'augmenter le nombre d'affiliés. Ce qui n'est pas une mince affaire."

"C'est une fonction peu convoitée, parce que tu te fais tirer dessus quand cela ne va pas. Il y a un négativisme autour des fédérations", soutient Luc Fontaine. "Sans compter que l'héritage n'est pas réjouissant. Il ne faut pas se mentir : la fédération n'est pas riche et le nombre de clubs diminuent. Cela n'incite pas non plus à se porter candidat, mais c'est un beau challenge", précise Paul Goulem.