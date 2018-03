Poels: "Maintenant, j'attends la montagne"

Wout Poels a dominé la concurrence sur les 18,4 kilomètres du chrono de Paris-Nice. Le Néerlandais s'est remplacé au Général avant les quatre dernières étapes.



"C'est ma deuxième victoire dans un contre-la-montre mais la première dans un chrono du WorldTour. A la reconnaissance du parcours, j'ai pensé que l'étape me conviendrait bien", a expliqué le coureur de la Sky. "J'avais de bons chiffres sur mes datas et mon directeur sportif m'a dit au pointage intermédiaire que j'étais en tête. Après, il fallait surtout rester concentré. Si je suis favori ? Luis Leon Sanchez est toujours en jaune, je suis toujours un challenger. On va se battre, avec Sergio (Henao), pour prendre le maillot. C'est bien d'avoir deux leaders, ça donne plus de possibilités. Maintenant, j'attends la montagne."

S'il a gardé le maillot de leader acquis ce mardi, Luis Leon Sanchez, 7e du jour, a souffert sur la route de Saint-Etienne. "J'ai passé une journée difficile. J'avais besoin de récupérer après les efforts d'hier (mardi). J'ai perdu du temps sur ce chrono mais je ne suis pas venu sur Paris-Nice avec l'idée de viser le maillot jaune. Alors pouvoir le porter une journée de plus, c'est déjà du bonus. Avec Jakob Fuglsang et moi, l'équipe a deux possibilités. Le but est de réaliser un très bon classement général", conclut l'Espagnol d'Astana.



Chaves satisfait



"C'est vraiment bien !", s'est félicité de son côté félicité le grimpeur colombien Esteban Chaves qui a réussi à se classer dans le Top 10 du chrono.

"Je pense que c'est mon deuxième meilleur chrono après celui de la Vuelta 2015", a ajouté Chaves (28 ans), qui a rattrapé le coureur (Thomas Boudat) parti une minute avant lui : "Cela ne m'était encore jamais arrivé !"

Le "colibri" colombien s'est classé dixième de l'étape dans la même seconde que son compatriote Sergio Henao (vainqueur de Paris-Nice 2017) et son coéquipier britannique Simon Yates. Au classement général, il compte désormais 48 secondes de retard sur l'Espagnol Luis Leon Sanchez et 33 secondes sur le favori, le Néerlandais Wout Poels.

"C'est vraiment bien pour moi, surtout parce que ce n'est que le mois de mars", a estimé Chaves. "Mais ce n'est pas un hasard, nous avons beaucoup travaillé en soufflerie. Nous sommes encore à une trentaine de secondes d'un gars comme Poels, donc nous allons essayer", a ajouté le Colombien de l'équipe Mitchelton, qui est monté à deux reprises sur le podium d'un grand tour (2e du Giro et 3e de la Vuelta en 2016).