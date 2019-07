La 20e étape du Tour raccourcie suite aux orages, plus que 59 km prévus samedi

L'étape est arrêtée suite à des grêlons et à des éboulements de pierre sur la route du Tour... On savait qu'il y avait de la grêle dans la descente de l'Iseran, mais la gravité a pris tout le monde de cours. Y compris les organisateurs de la course. Tous les coureurs ont été prévenus par les oreillettes et se sont relevés dans la descente. Julian Alaphilippe s'est arrêté sur le bord de la route et monte dans la voiture de son équipe.