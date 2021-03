Plus de freins pour Remco Evenepoel, désormais prêt à préparer sa saison

Les ennuis de Remco Evenepoel sont derrière lui. Le 'crack' du cyclisme belge ne souffre plus du bassin qu’il s’était fracturé lors du Tour de Lombardie en août dernier. "Plus rien ne me retient pour commencer la préparation de ma saison", a écrit le coureur de Deceuninck – Quick-Step sur ses réseaux sociaux.

Evenepoel a manqué tout le début de saison et ne devrait en principe rouler aucune course avant son entrée en lice au Giro en mai prochain. Longtemps ralenti par ces problèmes physiques, il peut désormais préparer sereinement cet objectif. "Cette semaine était une semaine importante. Après avoir effectué des tests à la Bakala Academy, un autre scanner et des derniers examens avec le staff médical, plus rien ne me retient. Je voudrais remercier tous les médecins de l’équipe, l’hôpital de Herentals et tout le staff de Deceuninck Quick-Step. Un grand merci aussi à ma famille et mes amis pour leur soutien en cette période difficile. Je remonte sur mon vélo, face au vent et à fond vers la bonne direction !", a écrit Evenepoel.

