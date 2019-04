Planckaert/Planckaert/Planckaert, trois dynasties bien distinctes

Les frères Joseph et André sont issus d’une famille de sept enfants. Joseph fut champion de Belgique et deuxième du Tour de France 1962. Il remporta aussi Liège-Bastogne-Liège, Het Volk, Kuurne-Bruxelles-Kuurne et Paris-Nice. André fut professionnel de 1966 à 1968.

Nous vous parlions ce jeudi de Joseph Planckaert , 2ème du Tour 1962 et porteur du maillot jaune. Planckaert, un patronyme bien connu du cyclisme belge qui recouvre en fait trois dynasties bien distinctes.

Les Planckaert de Nevele

Les frères Willy, Walter et Eddy ont remporté chacun au moins une étape du Tour de France (deux pour Willy) et ensemble cinq étapes du Tour d’Italie et dix du Tour d’Espagne.

Willy, l’aîné, s’adjugea le classement par points du Tour de France 1966.

Walter remporta le Tour des Flandres, l’Amstel Gold Race, le Grand Prix de l’E3 et Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Le cadet Eddy remporta le maillot vert lors du Tour de France 1988 et s’adjugea le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Het Volk (deux fois) et le Grand Prix de l’E3 (deux fois)

Fils de Willy et neveu de Walter et Eddy, Jo Planckaert fut professionnel de 1992 à 2004. Il gagna Kuurne-Bruxelles-Kuurne et fut deuxième de Paris-Roubaix en 1997.

Paris-Roubaix 1990, victoire d'Eddy Planckaert - Paris-Roubaix 1990 - 01/12/1990 victoire d'Eddy Planckaert