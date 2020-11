Pieter Weening, 39 ans, met un terme à sa carrière

Pieter Weening, 39 ans, dont le contrat avec Trek-Segafredo ne sera pas prolongé, a décidé de mettre fin à sa carrière de cycliste.

"J'aime ce sport et ce monde, mais après presque 20 ans sur la route, je vais prendre du repos", a dit Weening. "Je rentre chez moi pour profiter de la vie avec ma femme et nos deux enfants. J'ai quelques projets et idées pour l'avenir, mais il est encore trop tôt pour en parler".

Weening, entre autres vainqueur d'une étape du Tour 2005, était sans employeur au début de cette année après l'arrêt de Roompot-Charles. En juin, il est revenu dans le peloton grâce à un contrat jusqu'à la fin de la saison proposé par Trek-Segafredo, l'équipe de Jasper Stuyven et Edward Theuns.

Le Frison a pris le départ du Giro d'Italia en tant qu'équipier de Vincenzo Nibali, mais il a dû abandonner dans la cinquième étape en raison d'une chute subie la veille. Victime d'une commotion cérébrale, Weening espérait participer à la Vuelta, mais le médecin lui a prescrit le repos absolu. "Alors, je me suis rendu compte qu'il était temps d'arrêter. Ce n'est pas mon corps, mais plutôt mon mental qui me l'a dit".

Weening a passé la plus grande partie de sa carrière dans l'ancienne équipe Rabobank, remportant une étape du Giro en 2011 et 2014.