Piet Allegaert passe chez Cofidis

Piet Allegaert a signé pour deux saisons chez Cofidis, a communiqué vendredi la formation française du WorldTour. Le jeune coureur de 24 ans a fait ses armes chez Sport Vlaanderen-Baloise après une première année pro chez Trek-Segafredo.

Le vainqueur de l'Eurométrople - sa seule victoire sur le circuit - "mettra toutes ses qualités au service de l'équipe lors des classiques et pour le sprint", précise le communiqué.

"Je suis très heureux de pouvoir rejoindre une équipe aussi importante et prestigieuse", a commenté Piet Alleagert dans le communiqué. "Cofidis fait partie des meilleurs équipes françaises et j'ai été très touché que le staff me contacte afin de m'aider à passer un nouveau pallier dans ma carrière. Je tiens aussi à remercier Sport Vlaaderen - Baloise de me laisser la chance de saisir cette opportunité. Je suis un amoureux des classiques mais j'espère aussi que j'aurai l'occasion de pouvoir aider Elia Viviani et Christophe Laporte à remporter des sprints."

Il est le troisième coureur belge au sein de l'effectif de Cofidis pour la saison prochaine avec Dimitri Claeys et Kenneth Vanbilsen.