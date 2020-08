Pierre Latour quitte AG2R La Mondiale pour Total Direct Energie

Le cycliste français Pierre Latour, meilleur jeune du Tour de France 2018, évoluera les deux prochaines saisons au sein de Total Direct Energie, a annoncé dimanche la formation française du WorldTour.

Latour, 26 ans, compte quatre victoires à son palmarès, dont deux titres de champion de France du contre-la-montre en 2017 et 2018 et une étape de la Vuelta 2016. En 2018, il s'était classé 13e du Tour de France, remportant le maillot blanc du meilleur jeune.

"Je pense que ça va me faire du bien de voir autre chose et de découvrir une autre façon de travailler", a déclaré le coureur français, qui évoluait depuis ses débuts professionnels, en 2013, pour AG2R. "L'objectif en signant chez Total Direct Energie est de continuer à progresser. J'aime le vélo que le Team pratique. Attaquer et prendre des risques, c'est ce qui me motive. Je signe ici pour gagner des courses. Être leader m'offrira plus d'opportunités. C'est donc une chance pour moi."