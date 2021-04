Pidcock surprend van Aert au sprint et enlève la Flèche Brabançonne

Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers) a remporté la 61e édition de la Flèche Brabançonne. Le Britannique s’est montré le plus rapide à Overijse dans un sprint à trois. Il a devancé Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Matteo Trentin (UAE Team Emirates). Après avoir dynamité la course à deux reprises, il a surpris au sprint deux coureurs avec de sacrées références dans le domaine. Aussi polyvalent que prometteur, Pidcock écrit la première ligne d’un palmarès professionnel qui ne demande qu’à s’étoffer. Vainqueur de Paris-Roubaix et du Baby Giro chez les jeunes, aussi à l’aise en cyclocross qu’en VTT, auteur d’un premier printemps plus consistant, ce petit Tom fera encore parler de lui.

Le résumé de la course

Ludovic Robeet (Bingoal-WB), Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Julian Mertens (Sport Vlaanderen-Baloise), Kevin Van Melsen (Intermarché-Wanty Gobert), Bryan Coquard (B&B Hotel), Emmanuel Morin (Cofidis), Andreas Leknessund (Team DSM) et Anders Skaarseth (Uno-X) ont réussi à s’isoler en tête après un départ rapide (47 km parcourus dans la première heure).



Au fil des kilomètres et des multiples côtes, les écarts se resserrent et ça donne des idées à certains. L’échappée perd petit à petit des éléments (Van Melsen, Coquard). Derrière l’échappée, un solide contre s’est constitué en plusieurs temps avec Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Erik Sven Byström (UAE Team Emirates), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Robert Stannard (Bike Exchange), Dylan Teuns (Bahrain-Victorius), Benoît Cosnefroy (Ag2r-Citröen), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix).



Le peloton est lacéré par une chute qui élimine Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step), Anthony Turgis (Total Direct Energie) ou Michael Matthews (BikeExchange). Pour ne citer que les noms les plus importants. Quelques kilomètres plus loin, Tom Pidcock se sert de Hertstraat comme tremplin. Il emmène Matteo Trentin (UAE Team Emirates) et Wout van Aert (Jumbo-Visma). A 32 km de l’arrivée, ils sont une quinzaine en tête.

Ils ne restent pas ensemble très longtemps. Cosnefroy, 3e l’an dernier, accélère pour opérer une sélection, van Aert embraie. Trentin part seul à la sortie d’Huldenberg. Il navigue avec une vingtaine de secondes sur le groupe van Aert-Pidcock-Cosnefroy, rejoint par Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), au moment d’entamer le dernier tour de circuit.



Le dernier passage dans Hertstraat est un copié-collé du précédent. Pidcock se dresse sur les pédales. Van Aert suit le mouvement et le duo revient sur l’homme de tête pour constituer un trio quatre étoiles. Les plus forts sont là mais les poursuivants ne sont pas loin. Encore 12 kilomètres. Moskesstraat et Holstheide n’apportent aucune différence.



Tout se joue dans un sprint usant après la montée du "S" de Overijse. Van Aert présume peut-être un peu de ses forces. Il lance de loin. Mais Pidcock s’accroche à sa roue et le petit Britannique a encore le punch pour le remonter et le devancer. Finalement assez facilement. Cette victoire vient couronner un très beau printemps et confirmer les capacités du garçon dans les courses d’un jour.

