Philipsen, 5e à Morgan Hill : « C'est une occasion manquée »

Jasper Philipsen a franchi la ligne d'arrivée de la deuxième étape du Tour de Californie en 5e position, mardi à Morgan Hill. "C'est un peu une occasion manquée", a reconnu le sprinter de l'équipe UAE Team Emirates.

"Je me suis battu très fort bien décidé à passer cet unique col (Mt Hamilton hors-catégorie)" a-t-il expliqué. "Cela aurait pu conduire à un sprint avec un petit groupe. J'ai aussi vu que tous les gars rapides n'avaient pas survécu à cette ascension. J'ai donc commencé à espérer quelque chose, mais après la descente, j'ai entendu dire que l'avance (de Rémi Cavagna, ndlr) était de sept minutes. Je ne le savais pas et j'ai demandé de chasser derrière, mais cela n'a pas vraiment démarré."

"Seul EF Education First a travaillé (pour son leader Tejay van Garderen)", a-t-il poursuivi. "Avec trois minutes d'écart, nous aurions pu être capables de faire le travail, peut-être. Mais sept, c'était vraiment trop. Apparemment, toutes les équipes le pensaient. Finalement, je finis cinquième (il perd le sprint du peloton face à Kasper Asgreen)".

Et c'est dommage pour le Limbourgeois, car ce n'est que dans l'ultime étape qu'il aura une nouvelle chance de sprinter pour la victoire. "C'est vrai", dit-il. "Mais je retiens que les sensations sont bonnes. Je me sens déjà beaucoup mieux que lors de la période de course précédente (il avait un programme de course difficile au printemps et après le Tour des Flandres, il se sentait vidé, mais il devait encore disputer le GP de l'Escaut, Paris-Roubaix et la Flèche Brabançonne, ndlr). J'ai digéré les classiques entre-temps, je me suis bien reposé et j'ai pu bien m'entraîner, donc ça va aller."

Au début de cette année, Philipsen a remporté sa première course du World Tour, au Tour Down Under, après la disqualification de Caleb Ewan dans le sprint. L'an dernier, il a également remporté une étape du Tour de l'Utah (2.HC).