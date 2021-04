Philippe Gilbert va repousser son mariage pour pouvoir participer à Paris Roubaix en octobre

Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) a révélé qu’il avait décidé de repousser la date de son mariage. La cérémonie était prévue le 2 octobre 2021, soit la veille de Paris-Roubaix dont il est le tenant du titre.



Initialement, Phil avait fait une croix sur l’Enfer du Nord en raison d’un état de forme insuffisant. Le report de la course à cause du Covid, lui a offert une autre chance de défendre son titre.



"Le report me donne une deuxième possibilité d’épingler le dossard N.1 et de prendre le départ. Vu qu’il me reste 1 ou 2 chances dans ma carrière et que je pense que je peux encore gagner cette course, on va repousser le mariage. Pour rigoler, j’ai proposé à madame d’organiser le mariage au vélodrome. J’ai aussi appelé ASO pour savoir s’il ne pouvait pas changer de date", explique-t-il dans le Bistro Vélo sur Eurosport.