Philippe Gilbert sur les jets de bidon : "Surpris que l’UCI décide l’interdiction totale"

"Cette position est assez récente (2013) et a été adoptée par le peloton en 6-7 mois. Elle est très efficace mais aussi dangereuse quand elle est utilisée peloton. Je suis convaincu que si on prend un trou ou un ralentisseur on peut tomber plus gravement et on a moins de chance de se rattraper. Même si c’est vrai aussi que descendre comme on le fait, en freinant tard, … c’est aussi dangereux". Et Gilbert d’apporter un argument "technique" au débat. "J’ai eu l’occasion de visiter plusieurs usines de vélo. Et il faut savoir que la résistance verticale des barres horizontales des cadres n’est pas testée. Les vélos ne sont donc pas faits pour être utilisés de cette manière". Il en va de même du coureur qui s’appuie sur le guidon avec les coudes.

Mais clairement pour l’ancien champion du monde, l’UCI a été trop loin avec l’interdiction totale. "Si on avait été au courant, on aurait protesté. Pendant des années durant le meeting d’avant Tour de France, on nous a répété qu’un bidon lancé à un enfant, c’était peut-être un futur coureur. Cela fait partie de la culture du vélo. C’est un moment magique. Il y a des supporters qui en ont des centaines. Ces bidons ont une histoire, mais ils n’ont de valeur que parce qu’ils sont lancés par un coureur. C’est dommage de perdre ça", argumente-t-il, tout en comprenant l’importance de l’aspect écologique.

Philippe Gilbert est beaucoup plus nuancé sur l’interdiction "totale" des jets de bidons. "Une nouvelle mentalité s’était installée dans le peloton ces dernières années. Énormément de coureurs jetaient leur bidon sur la route et cela a provoqué beaucoup de chutes. A la base, la volonté était de réglementer cette nouvelle mentalité".

Ces changements sont "extrêmes" et peuvent être ressentis comme "un choc". Au-delà des débats, Philippe Gilbert invite ses collègues à prendre leurs responsabilités. "Je ne suis pas surpris par les réactions mais beaucoup de coureurs n’ont même pas pris la peine d’ouvrir le mail envoyé à 900 coureurs. 16 l’ont ouvert, 5 ont ouvert les pièces jointes. Mais je les comprends. On fait un métier fatigant et selon eux ce n’est pas un aspect important du métier. Mais alors on ne se plaint pas. Si on ne va pas voter, on ne se plaint pas de ceux qui ont été élus. Je précise encore que le CPA (cyclistes professionnels associés, ndlr) est une des familles du cyclisme et la majorité l’emportera. Même si on n’est pas d’accord pour tout".

Insatisfait de sa condition, le Remoucastrien a fait un break. "Couper toutes mes activités m’a permis de me ressourcer, de me sentir mieux et de repartir sur de meilleures bases", a-t-il déclaré. "L’état de forme n’était pas là où il devait être. J’avais décidé de couper toutes mes activités pour me reposer aussi bien mentalement que physiquement et repartir sur de meilleures bases. J’avais fait un trait sur le Tour des Flandres, ça m’a permis de me ressourcer, de me sentir mieux et de repartir sur de meilleures bases".

"On a remarqué que ma condition n’évoluait plus finalement depuis le Nieuwsblad (le 27 février, ndlr). Les autres ont continué à évoluer, moi je suis resté toujours au même niveau, je stagnais, et donc on a décidé de tout couper afin de mieux repartir. Parfois c’est ce qu’il y a de mieux à faire."

Le coureur de Lotto-Soudal espère encore lever les bras cette saison mais il sait qu’il devra être patient. "J’aimerais gagner une course. Maintenant, il faut être réaliste, la Flèche Wallonne et Liège-bastone-Liège ce ne sera pas pour la victoire, mais derrière, pourquoi pas."