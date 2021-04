Philippe Gilbert "sans pression" au départ de la Flèche Wallonne : "On va avoir une course de mouvement"

Philippe Gilbert "sans pression" au départ de la Flèche Wallonne : "On va avoir une course de... Après avoir breaké quelques semaines pour faire le plein d'énergies, Philippe Gilbert a de nouveau accroché un dossard sur son dos mercredi dans une des courses qui lui tient le plus à coeur : cette Flèche Wallonne qu'il a remportée il y a 10 ans lorsqu'il avait réussi son fantastique quadruplé. Au départ sans pression, le Remoucastrien s'est exprimé devant nos caméras pour ce qui devrait être son avant-dernière participation. "Je suis heureux d'être là et je pense qu'on va avoir une belle course de mouvement. Je me sens bien par rapport à ma chute à l'entraînement", a expliqué un Philippe Gilbert rassurant. Le leader de l'Equipe Lotto Soudal a ensuite donné son point de vue sur le déroulement de la course. "Le fait qu'UAE ne soit pas au départ, c'est une chose importante. Je pense qu'il y aura une sélection mais ça reste très difficile à prévoir. Je pense qu'Ineos est prêt à faire exploser cette course. De mon côté, on va voir ce qu'il se passe. Je suis là sans pression", a conclu Gilbert.