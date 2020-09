Philippe Gilbert s'est bien amusé à Anzegem : "Tous ces efforts vont payer"

Philippe Gilbert a terminé les Championnats de Belgique dans l'anonymat du peloton après avoir tenté à plusieurs reprises de relancer la course derrière les échappées. De retour de blessure, le coureur Lotto Soudal s'est bien amusé, a bien travaillé et continue de monter en puissance en vue des Classiques.

"Sur un Championnat de Belgique, ça se passe toujours comme ça !, a souligné Philippe Gilbert au micro de la RTBF. Je n'ai jamais connu un Championnat de Belgique différent. C'était une course spéciale, avec un beau groupe qui s'est dégagé juste avant l'entrée sur les circuits locaux. Toutes les équipes étaient représentées à l'avant, dont la nôtre, avec quand même Jelle Wallays et Tosh Van der Sande, deux coureurs qui, sur le papier, avaient leurs chances. On a décidé de leur faire confiance. Après, c'est la course... Notre ambition, quand on a accéléré derrière avec Thomas De Gendt, c'était de nous rapprocher, pas de rentrer, et de donner la possibilité à d'autres équipes de rouler. On voulait essayer de rester à deux minutes des échappés puis de faire une course de mouvement derrière, et de rentrer de l'arrière avec quelques coureurs forts. Dès qu'on prenait 20-30 mètres, ça s'arrêtait et tout le monde se regardait, mais c'est comme ça. Quand on est isolé, comme Dylan Teuns, Jasper Stuyven ou Greg Van Avermaet, on a beau être fort, c'est compliqué, et tout reste bloqué. A la fin, c'était décousu, il n'y avait plus vraiment de tactique. Mais ça reste amusant, on doit fournir des efforts, il y a beaucoup d'intensité... et c'est ce dont j'ai besoin ! Le bilan de la journée n'est pas si mauvais pour moi, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts et j'en ai besoin pour revenir à mon meilleur niveau. Il ne faut pas oublier que je reviens de blessure, tous ces efforts vont payer."