Philippe Gilbert : "S'entrainer sans but, c'est un peu compliqué"

Les courses cyclistes sont donc postposées ou annulées les unes après les autres au grand regret des (télé)spectateurs-auditeurs-internautes, mais aussi des coureurs eux-mêmes. L'urgence mondiale liée au coronavirus a logiquement pris le dessus sur les événements sportifs.

"On a connu beaucoup de déceptions suite aux différentes annulations. On vit une période très difficile pour la société en général, le sport n'y échappe pas. Je voulais apporter mon soutien aux organisateurs, aux bénévoles, aux équipes, aux coureurs, aux supporters : à tous ceux qui sont partie prenante du cyclisme. On a besoin d'être solidaire dans les moments difficiles. Je ne perds pas le moral. S'entrainer sans but, c'est un peu compliqué. Mais le vélo est là, il y a toujours la possibilité de le faire. Je vais faire le maximum pour garder le meilleur niveau possible. Dès qu'on aura une date de rentrée à la compétition, j'espère être compétitif. J'espère que cette petite vidéo pourra donner un rayon de soleil aux supporters du cyclisme car on va passer ensemble cette période difficile et on en sortira tous plus fort", a indiqué Philippe Gilbert, de retour chez Lotto-Soudal cette saison, par l'intermédiaire d'une vidéo sur Twitter.

Plus de course depuis Paris-Nice, effectivement. On ignore la date de la reprise, mais la priorité actuelle se situe ailleurs.