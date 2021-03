Philippe Gilbert renonce au Tour des Flandres : "Je manque de fraîcheur mentale, j’ai besoin de couper"

Milan-Sanremo : Philippe Gilbert avant sa 17ème participation - Cyclisme - 19/03/2021 Au départ de Milan-Sanremo, Philippe Gilbert sera le coureur le plus expérimenté du peloton. Le coureur Lotto-Soudal va participer à sa… 17ème Primavera ! À ce petit jeu, il devance Greg Van Avermaet (13 participations jusqu’ici) et les Italiens Giovanni Visconti (12) et Vincenzo Nibali (12). Sur les routes italiennes, Phil va à nouveau courir derrière ce dernier Monument du cyclisme qui manque encore à son palmarès exceptionnel. Plus les années passent et plus les chances s’amenuisent, le champion en a pleinement conscience. D’autant plus avec le formidable trio de favoris qui ont, jusqu’ici, fait le spectacle aux Strade Bianche et à Tirreno-Adriatico. Alors est-ce possible d’aller chatouiller, déranger et devancer les Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Julian Alaphilippe ?