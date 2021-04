Philippe Gilbert prévoit une fin de carrière en 2022 : "Il n’y a pas que le cyclisme dans la vie"

"J’avais besoin d’une coupure physique et mentale mais maintenant je me suis bien repris. J’ai pu m’entraîner correctement et je suis bien heureux de revenir pour la Flèche. J’aurais bien voulu être présent aujourd’hui à l’Amstel mais c’était trop tôt par rapport à mon schéma d’entraînement. J’ai eu deux chocs très violents à la rotule. On a sous-estimé l’effet que ça a eu sur mon corps.

De retour à la compétition mercredi pour la Flèche Wallonne puis dimanche sur Liège-Bastogne-Liège, Gilbert ne sait pas trop où il en est mais espère suivre les meilleurs le plus loin possible.

"J’ai pris quelques jours de repos complet puis j’ai enchaîné avec des sorties de plus de 6h pour améliorer mon endurance. Physiquement, je ne serai pas trop mal mais je suis conscient qu’il me manquera des courses préparatoires comme le Pays basque. C’est une course qui aide pas mal. Je prendrai le départ sans ambition claire avec d’abord l’idée de prendre du plaisir et d’aller le plus loin possible. Evoluer sans pression va peut-être me donner une certaine liberté. J’espère que je serai quand même là dans le final de ces deux belles Classiques."