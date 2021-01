Philippe Gilbert, papa pour la 3e fois, accueille "une petite fille dans sa bulle"

Philippe Gilbert et sa compagne Bettina sont les heureux parents d’une petite fille. L’ancien champion du monde a partagé la nouvelle sur Instagram.



"Nous sommes très heureux d’accueillir notre petite fille dans notre bulle : bienvenue Valentine. Maman et fille vont très bien", écrit le coureur de Lotto-Soudal.



Phil, 38 ans, est déjà père de deux petits garçons Allan (9 ans) et Alexandre (7 ans), nés d’une précédente union.



Gilbert ne profitera pas très longtemps de sa petite fille. Il est attendu au départ du Grand Prix de la Marseillaise ce dimanche (31 janvier). Il enchaînera avec l’Etoile de Bessèges dès mercredi (3 février) et le Tour de la Provence la semaine suivante.