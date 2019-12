Philippe Gilbert : "On n'a jamais vu un coureur gagner des courses en restant dans le canapé "

Pour certains, le retour de Gilbert chez Lotto-Soudal s’apparente presque à un retour à la maison, mais en près de dix ans, beaucoup de choses ont évolué dans la structure belge. "C’est certain que ça me fait plaisir d’être ici avec ce nouveau groupe. C’est une autre équipe, plus professionnelle qu’avant, mais c’est une tendance générale dans le cyclisme en 10 ans. Le sport a changé. Il y a beaucoup plus de sciences de recherche d’études etc… Le changement général du cyclisme s’est installé dans la plupart des équipes du World Tour".

Une équipe balancée entre jeunesse et expérience où la venue de Gilbert est accueillie par tous comme une bonne opération. En quelques semaines, le vainqueur de Roubaix impose déjà le respect.

"Être leader c’est quelque chose, enchaîne Gilbert mais il faut des résultats. Je ne vais pas me substituer subitement en coureur de courses par étapes, je vais rester focaliser sur les courses d’un jour."

En débarquant, Gilbert amène aussi la philosophie du Wolf Pack. "Il y a plusieurs équipes qui se sont inspirées de l’esprit Wolf Pack. Le cyclisme reste un sport d’équipe, il faut avoir envie de gagner… Mais pour l’équipe et pas de façon personnelle. C’est ça la clé de la réussite. Dans l’équipe, la communication est importante. Il faut dire les choses."

Une réussite qui passe aussi par des entraînements poussés et répétés même à ce moment de l’année. "On n’a jamais vu un coureur gagner des courses en restant dans le canapé. Je me connais, je sais que j’ai besoin de ses sorties, je sais que le travail paye. Je l’ai encore constaté à Roubaix".

Une répétition d’efforts motivés par la Primavera. Milan – San Remo, le cinquième élément. Le Seul monument manquant à la collection. "Milan San Remo reste une course que j’ai toujours eu envie de gagner, il me reste trois occasions. L’année dernière j’étais déjà en bonne condition à San Remo mais on a joué la carte d’Alaphilippe avec succès. C’est difficile de parler maintenant d’une course qui a lieu en mars. Tout le monde me parle déjà de ça maintenant. En fait depuis le soir de ma victoire à Roubaix, tout le monde me parle de San Remo. Je sais que la pression va augmenter au fur et à mesure qu’on va approcher de la course. Bon, ça fait déjà six mois, il ne m’en reste plus que trois à entendre parler de cette victoire possible."

Avec John Degenkolb, ancien vainqueur et Caleb Ewan comme partenaires, Gilbert comptera à ses côtés sur des garçons expérimentés sur la classique italienne. "Savoir si la présence de Degenkolb ou d’Ewan dans l’équipe peut aider… C’est difficile à dire. On ira avec une équipe très forte et je n’aurai pas toute la pression sur les épaules. C’est important. Mais si quelqu’un peut me conseiller c’est sans doute Eddy Merckx qui a gagné 7 fois, mais si je n’ai pas les jambes ce jour-là, ça ne sera d’aucune utilité".

Quoi qu’il en soit la présence de l’ancien vainqueur de Roubaix et de San Remo dans l’équipe est une chose positive même si le Degenkolb de ces dernières années n’est pas celui de l’époque.

"Je crois en lui poursuit Gilbert. Sans son accident, il aurait déjà gagné beaucoup plus de courses. Il devra retrouver la confiance, le plaisir d’être sur le vélo et la volonté de se faire mal. Mais John est très motivé. C’est un super mec, un excellent coureur. Ça va lui faire du bien, ce changement d’environnement. J’ai toujours eu des bonnes relations avec lui dans le peloton. Il ne se cache pas, même s’il est rapide au sprint, quand il est dans un petit groupe, il n’hésite pas aussi à faire sa part de travail."

Aujourd’hui, Gilbert ne veut pas se plonger trop loin dans son programme. Il commencera à Valence puis l’Algarve avant de prendre la direction de l’Italie. S’il avoue qu’il préparera Milan – San Remo en passant par Tirreno avant de se focaliser sur les flandriennes… jusqu’au Tour des Flandres. "Je ferai le point avant pour savoir si je vais à Roubaix ou pas. C’est difficile d’enchaîner Roubaix avec l’Amstel et Liège." Gilbert s’alignera selon son état de forme sur les Ardennaises. "Pour le moment, je suis dans ma phase de préparation, je ne pense pas à des objectifs trop lointains comme le Tour ou les J.O. J’ai mon programme jusqu’à fin avril".

Quant aux jeux, Gilbert avoue ne pas avoir encore regardé le parcours. Une première sélection sera faite fin avril. Il sera suffisamment tôt à ce moment-là de s’intéresser à cette course qui se tiendra fin juillet…