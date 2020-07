Philippe Gilbert ne sera pas au départ de l'Euro de Plouay

La saison cycliste 2020 ne ressemblera à aucune autre. Avec un calendrier ramassé, les coureurs sont soumis à des choix beaucoup plus complexes que d'habitude. Mais l'incertitude sur l'évolution de la situation sanitaire pousse aussi les équipes à prendre des mesures particulières.



Lotto-Soudal va fonctionner avec un système de "bulles". Conséquence indirecte, Philippe Gilbert et d'autres grands noms de l'équipe belge ne participeront pas à l'Euro.



Strade-Bianche, Milan-Turin, Milan-Sanremo, Tour de Wallonie, le menu de reprise de Philippe Gilbert est copieux mais il y avait encore de la place pour y glisser une participation à l'Euro.



La décision de Lotto-Soudal, vient gommer cette possibilité. Au grand dam de Rik Verbrugghe qui voyait en Gilbert, un leader naturel sur le circuit de Plouay.



"Je trouve cela dommage. Philippe était le grand favori de cet Euro. Et c'est un maillot qu'il n'a pas gagné", regrette Rik Verbrugghe dans Het Nieuwsblad. Le sélectionneur national assure malgré tout comprendre les préoccupations de Lotto-Soudal et reconnait que la date (juste avant le Tour de France) n'est pas idéale vu les mesures sanitaires exigés par ASO.



Des coureurs comme Greg Van Avermaet (CCC) ou Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale), deux fois vainqueurs à Plouay, seraient intéressés par cet Euro mais ils attendraient encore la décision de leurs équipes respectives.