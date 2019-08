Gilbert chez Lotto "chaud ou froid" ? Sergeant conseille de jouer au ... Lotto - 3e étape : Binche... Philippe Gilbert devrait poursuivre sa carrière chez Lotto-Soudal (qui deviendra Soudal-Lotto la saison prochaine). La rumeur anime la caravane du Tour de France mais pour l'instant personne ne veut ou ne peut confirmer. Le règlement interdit les officialisations de transfert avant le 1er août. "Tout le monde me parle de cette rumeur", reconnait Marc Sergeant. "Mais on a dit que sur le Tour, on restait focalisé sur le Tour. On ne va pas donner de commentaires sur les transferts éventuels".