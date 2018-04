Philippe Gilbert : "La victoire de Terpstra est une victoire d'équipe"

Vainqueur l'an dernier, Philippe Gilbert est cette fois monté sur la 3e marche du podium du Tour des Flandres dimanche oeuvrant largement à la victoire de son coéquipier, le Néerlandais Niki Terpstra.

Comme au GP E3, Terpstra l'a emporté alors que Gilbert a terminé 3e. Le Liégeois restait ainsi sur un bon sentiment pour son 4e podium au Tour des Flandres et le 3e à la 3e place. "On a pris la course en main dès le départ. On voulait une course difficile pour avoir une sélection naturelle à la fin et c’est le coureur le plus fort qui a gagné. Il n’y a pas de surprise. Il est parti à un moment très précis où il fallait bouger et puis il fallait les jambes pour résister. C’est une victoire d’équipe", a raconté Philippe Gilbert au micro de la RTBF.

La semaine prochaine, les pavés du Nord seront au programme. Philippe Gilbert sera-t-il cette fois devant Niki Terpstra ?

"Il n’y a jamais de rôles définis. On court ensemble et on sait comment on fonctionne. Ensuite, il y a la situation de la course qui fait que l’un ou l’autre se trouve devant. Il n’y a rien de décidé avant le départ, a-t-il confié. C’est certain que chacun d’entre nous a envie de gagner et a de l’ambition. Cela se voit dans notre façon de courir mais on sait mettre notre ego de côté et on sait se mettre au service de l’équipe quand il faut. On essaye de gagner personnellement et puis quand un équipier est devant, on joue sa carte. C’est pour cela que Quick Step fait de si bons résultats depuis le début de la saison."