Philippe Gilbert :"Evenepoel est le plus grand talent que j'ai vu sur un vélo"

Trois ans, jour pour jour, après sa victoire mémorable sur le Tour des Flandres, Philippe Gilbert, était en direct avec nous (et vous ?) sur la page Instagram @rtbfsport ce jeudi. Après Thierry Neuville, Thomas Meunier et Roméo Elvis, l’ancien champion du Monde de cyclisme a lui aussi accepté de nous raconter sa vie de sportif confiné, à Monaco, depuis le début de l’épidémie.

Morceaux choisis :

"Mes entraînements se résument à des séances sur rouleaux pour l’instant. Je fais des séances courtes et intenses. Je fais par exemple du 15/15, c’est-à-dire 15 secondes à fond et puis 15 secondes de repos pendant 10 minutes. Je développe environ 700 watts (ça correspond à l’énergie qu’on développe dans l’ascension d’un Berg sur le Tour des Flandres). Cela n’a l’air de rien mais c’est fatigant. D’ailleurs je conseille au moins 6 mois de travail d’endurance avant de faire ça sinon ça peut être dangereux pour le cœur" prévient Philippe Gilbert qui avoue ne pas trop faire attention à son poids pour l’instant. "Là, je ne suis plus monté sur la balance depuis que j’ai arrêté les sorties à vélo. Il faut se relâcher un peu. Je crois que je n’ai pas pris de poids mais j’ai sûrement perdu de la masse musculaire donc je dois être plus léger. Mais bon tant qu’on n’a pas de calendrier de reprise je me laisse un peu vivre. Je prends parfois un pastis ou une bonne bière à l’apéro et je mange les bons plats préparés par ma chérie qui, heureusement, cuisine très bien" tout cela sans excès évidemment. Quand il n’est pas sur ses rouleaux, Philippe Gilbert réapprend les bases de la grammaire française grâce aux cours de ses enfants mais il prend aussi le temps de regarder des séries à la télévision.

Le coureur liégeois a également évoqué ses souvenirs d’enfance, les matchs de foot avec les copains, la naissance de sa passion pour le vélo dans le village de Remouchamps, au pied de la Redoute, les coureurs qui l’ont inspiré comme Johan Museeuw ou Michele Bartoli. Mais il l’avoue, le plus grand talent qu’il ait vu sur un vélo c’est Remco Evenepoel. "Il est vraiment impressionnant, il a une grande force de caractère, de la confiance en lui et de la détermination. A son âge c’est vraiment impressionnant. Il sait exactement ce qu’il veut et le pire c’est que tout ce qu’il dit il le réalise".

La reprise, Philippe Gilbert l’attend avec impatience mais pas à n’importe quel prix : "On attend, rien n’est fixé mais on a demandé à avoir une période d’entraînement de minimum 1 mois avant la reprise, suivie d’une course (si possible par étapes) avant d’entamer un grand Tour". Philippe Gilbert est impatient mais pas au point de participer dimanche à un Tour de Flandres virtuel mis sur pied par les organisateurs. "Je trouve ça un peu stupide. C’est un monument de 260 km et résumer cette course à 40 km, même si ce n’est que de la pub, je trouve ça un peu stupide. D’autant que les rouleaux ne sont pas vérifiés et ça devient du coup très approximatif".

Il est comme ça Philippe Gilbert, sans filtre, il dit ce qu’il pense et pas seulement à propos du cyclisme. "On est stressé par tout ce que l’on nous dit et qu’on nous fait croire (ndlr : à propos de cette épidémie). J’ai perdu foi en certains médias et certains politiciens. On nous dit tout et son contraire. Alors nous, on essaye de respecter les consignes mais on voit aussi que beaucoup d’erreurs ont été commises depuis le début. En Europe on prenait la Chine de haut en se pensant invincibles mais ça nous est finalement tombé dessus aussi. Il y a beaucoup de leçons à tirer de toute cette histoire".

Et quand elle sera finie toute cette histoire, il fera quoi Philippe ? "La première chose que j’aimerais faire quand ce sera fini, c’est retrouver mes proches autour d’un bon repas. Il y aura de la joie mais il y aura aussi beaucoup d’émotions car on traverse tous des moments difficiles et certains ont aussi perdu des proches pendant cette période".

Très volubile, Philippe Gilbert a aussi profité de cet Insta Live pour donner ses petites astuces pour remporter les grandes classiques. Si vous avez loupé cela, on vous donne rendez-vous dimanche après-midi à 14h10 sur la Une pour revivre le Tour des Flandres 2017 avec les conseils du vainqueur de l’époque. Un certain… Philippe Gilbert.