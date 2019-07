Philippe Gilbert en route pour Lotto-Soudal

Le Tour de France monopolise l’attention des amateurs de cyclisme, mais quand les médias néerlandophones ont annoncé ce dimanche l’arrivée de Philippe Gilbert chez Lotto-Soudal la saison prochaine cela a forcément fait du bruit.



L’ancien champion du monde est en fin de contrat chez Deceuninck-Quick Step et sa non-sélection pour le Tour a acté le divorce. La rumeur de son retour dans le giron de Lotto a vite fait son chemin.



Réglementairement, rien ne pourra être officialisé avant le 1er août. C’est la raison pour laquelle, contacté par nos soins, le principal intéressé n’a pas voulu confirmer. Mais dans sa voix et son sourire, on a pu ressentir un certain soulagement. Celui d’avoir trouvé un point de chute pour terminer sa carrière.



Un contrat de trois ans est évoqué, on sait qu’il voulait s’engager sur la durée. C’est d’ailleurs sur ce point que les négociations avaient coincé avec Patrick Lefevere.



Actuellement à Monaco, il s’entraîne avec Kevin Ista et prépare la deuxième partie de saison.



Rendez-vous le 1er août pour l’issue de la saga ?