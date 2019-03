Philippe Gilbert doublera GP E3 et Gand-Wevelgem

S'il fera l'impasse sur les Trois jours de Bruges-La Panne mercredi, Philippe Gilbert sera au départ du GP E3 à Harelbeke (WorldTour) vendredi et de Gand-Wevelgem (WorldTour) dimanche, a annoncé son équipe Deceuninck-Quick Step mardi.

Brillant équipier à Milan-Sanremo samedi lors de la victoire du Français Julian Alaphilippe, Philippe Gilbert, 36 ans, avait pris la 2e place à Harelbeke l'an dernier. Dans cette course rude, avec 15 montées au programme dont le Paterberg et le Vieux Quaremont sur 203,5 km, le Liégeois sera accompagné par le Danois Kasper Asgreen, Tim Declercq, le Luxembourgeois Bob Jungels, Yves Lampaert, le Français Florian Sénéchal ainsi que par le Tchèque Zdenek Stybar, victorieux du Circuit Het Nieuwsblad.

"Phil, Zdenek et Yves peuvent viser la victoire dans ce mini-Tour des Flandres. Ils connaissent la course et seront accompagnés de Tim et Florian, particulièrement en forme cette saison", a commenté Tom Steels, directeur sportif chez Deceuninck-Quick Step.

Dimanche, Gand-Wevelgem se déroule sur 251,5 km. C'est l'une des plus longues classiques, difficile aussi, avec dix grosses difficultés jalonnant le parcours dont le Mont Kemmel, à escalader à deux reprises, dont la deuxième fois à 30 kilomètres de l'arrivée.

Philippe Gilbert sera accompagné du Néerlandais Fabio Jakobsen, d'Iljo Keisse, d'Yves Lampaert, de l'Argentin Maximiliano Richeze, de Zdenek Stybar et de l'Italien Elia Viviani qui défendra son titre mercredi aux Trois Jours de Bruges-La Panne réduite à une course d'un jour depuis l'an dernier.