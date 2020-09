Philippe Gilbert, de retour au Tour du Luxembourg : "Inattendu, mais heureux d'être là !"

Deux semaines après une chute qui l'a contraint à l'abandon sur les routes du Tour de France, Philippe Gilbert (Lotto Soudal) a déjà fêté son retour à la compétition, ce mardi, lors de la première étape du Tour du Luxembourg. Le coureur belge a terminé à la 36ème place, dans le même temps que le vainqueur, Diego Ulissi. De bon augure à quelques semaines des Flandriennes, ses grands objectifs de cette fin de saison.

"Je suis heureux d'être là, c'est un peu inattendu car cela ne fait que deux semaines que je suis tombé sur les routes du Tour de France, a souligné Philippe Gilbert au micro de la RTBF. Je pensais peut-être ne plus pouvoir courir pendant très longtemps, et finalement, me voilà déjà au départ du Tour du Luxembourg ! C'était une étape très difficile et j'ai suivi les meilleurs jusqu'à l'arrivée, mais je n'étais pas capable de jouer un rôle dans le final. Je suis déjà content d'être là. C'était difficile parce que cela roulait vite, mais je me suis concentré et j'ai essayé d'éviter de faire trop d'efforts. C'était bien. Je vais prendre cette course comme elle vient, difficile de parler d'ambitions dans ces conditions."