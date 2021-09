Philippe Gilbert : "Croisons les doigts pour que Roubaix se déroule bien "

Eliminé des championnats d’Europe sur un pépin mécanique, Philippe Gilbert n’en reste pas moins philosophe. La course de Trento est à l’image de sa saison. Pourtant, Gilbert n’a pas perdu ses ambitions. Malgré l’épisode de la non-sélection pour les championnats du monde de Louvain, il refuse de se laisser abattre. La saison 2021 n’est pas terminée.

" Il reste encore Paris-Roubaix et le GP de Francfort que je n’ai jamais couru. La date officielle c’était le 1er mai et pour moi c’était difficile par rapport à Liège Bastogne Liège, le Giro ou d’autres courses que j’ai disputées dans le passé. Quand j’ai vu que c’était déplacé dans le calendrier, je me suis dit que c’était l’occasion d’y aller. J’ai regardé le palmarès des éditions précédentes et on constate que c’était quand même un sprint avec un peloton assez réduit. Les montées sont à 40 ou 50 kilomètres de l’arrivée, il y a moyen de faire la différence ".

Et puis il y aura Paris-Roubaix le 3 octobre dont le dernier vainqueur reste… Philippe Gilbert en 2019.

- " C’est juste. C’est un peu bizarre… On a tous hâte de courir à nouveau un Paris-Roubaix. J’ai l’impression que ce sera pour cette année… L’échéance approche. Pour le moment, il n’y a que des petites rumeurs d’annulation mais rien de très sérieux. On nous dit que les chiffres augmentent apparemment. Croisons les doigts pour que la course se déroule bien ".

Une course qui sourit souvent aux coureurs expérimentés qui opposent à la fougue des plus jeunes leur vécu. Une course que l’équipe de Patrick Lefevere a toujours dominée avec régulièrement la victoire à la clé. Une course qui semble aussi taillée pour les phénomènes van Aert et van der Poel. Réaliser le doublé dans ces conditions n’en serait que plus beau.

- " Paris – Roubaix reste une course où le matériel est très important, mais c’est aussi une course où le jeu d’équipe est capital. Quand je gagne en 2019, on a pu jouer tactiquement en étant plusieurs devant. C’est toujours plus facile quand on se trouve avec des équipiers dans le final. Quant à des garçons comme van Aert ou van der Poel, ce sont des coureurs qui ont un talent énorme et qui sont polyvalents, avec une aisance et une conduite exceptionnelles avec leur technique de cyclo-cross.

Ils vont très fort dans les virages et ils sont très bons dans les relances. Il faut d’abord pouvoir les suivre dans les parties techniques. C’est vrai que Paris – Roubaix, c’est souvent rectiligne mais il y a quand même quelques virages un peu plus techniques où l’on peut perdre rapidement du temps. En fait, ils ont les capacités à pousser les autres coureurs à la faute. On l’a déjà vu dans le passé. Je me rappelle une édition où Boonen avait mis Hushovd sous pression. Il était tellement passé vite dans le virage que Thör n’était pas passé ".

van Aert et van der Poel, deux phénomènes qui ont rendu aux cyclo-cross ses lettres de noblesse, mieux même, qui l’ont propulsé sur le devant de la scène médiatique. Le cyclo-cross est devenu une voie d’accès en vogue pour intégrer le peloton pro. Comme chacun voulait son Colombien il y a quelques années, on a le sentiment que chacun veut son crossman aujourd’hui.

" Il y en a qui vienne du football aussi… C’est certain que la piste ou le cyclo-cross amènent une technique très importante. Quand on arrive dans des zones plus délicates ou des sprints massifs, quand on n’a pas beaucoup de technique parce qu’on a souvent été habitué à rouler seul, c’est compliqué de lutter avec des coureurs qui ont énormément d’expérience ".