Philippe Gilbert : "C'est la première course vraiment importante de la saison"

Comme Greg Van Avermaet et Ian Stannard, Philippe Gilbert (Lotto Soudal) peut égaler le record de trois victoires samedi au Circuit Het Nieuwsblad. Le Remoucastrien, vainqueur en 2006 et 2008 lorsque la course d’ouverture de la saison cycliste belge s’appelait encore Circuit Het Volk, rejoindrait en cas de succès samedi Ernest Sterckx (1952-1953-1956), Joseph Bruyère (1974-1975-1980) et Peter Van Petegem (1997-1998-2002), les seuls triples vainqueurs de l’épreuve. "Bien sûr que je voudrais gagner une 3e fois mais mes objectifs se situent plus tard dans la saison", dit l’ancien champion du monde.

"Cela fait douze ans que j’ai signé ma dernière victoire ici. Chaque année, on me demande quand viendra la troisième", déclare Philippe Gilbert, qui va disputer le Circuit Het Nieuwsblad pour la 14e fois. "C’est une course spéciale, la première de la saison en Flandre. Nous avons déjà roulé en Algarve, à Valence, mais c’est différent, on ne peut pas comparer. C’est la première course vraiment importante de la saison, c’est motivant. Mais on ne peut plus comparer avec le passé. Le cyclisme a changé, le niveau est plus élevé. Je reste ambitieux mais les dernières années, j’ai terminé entre la 5e et la 15e place".

Revenu cet hiver chez Lotto, Philippe Gilbert, 37 ans, a lancé sa saison début février au Tour de Valence et a enchaîné avec le Tour d’Algarve, avant lequel il a été malade. "Je ne suis pas encore au top, mais j’espère une belle course", avance le Liégeois. "J’espère être dans la finale avec Tim (Wellens) et on verra alors ce que ça donnera. Les premiers jours en Algarve étaient difficiles mais ça allait mieux sur la fin. La météo sera la même pour tout le monde. Il fera froid, il pleuvra et il y aura du vent. Le vent pourra être déterminant, la course s’ouvrira peut-être plus tôt que d’habitude, il faudra rester alerte", dit Gilbert, arrivé cet hiver en provenance de Quick Step. " Je ne pense pas qu’avoir été chez Quick Step soit un avantage, que je connaisse leurs secrets. Ils auront sept coureurs au départ, sur un peloton de 180 coureurs. Il ne faut pas regarder que Quick Step, ce serait une erreur".