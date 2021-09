Philippe Gilbert : " Avec van Aert, la Belgique a tous les atouts "

- " C’est un championnat assez particulier fait de trois circuits différents avec des zones de transfert où il faudra un peu s’adapter avec peut-être des temps morts selon la direction du vent. Il faudra pouvoir faire le point après chaque circuit car sur chaque circuit il y aura des zones techniques. Il n’y a pas d’oreillettes, il faudra avoir les yeux bien ouverts et essayer d’avoir un maximum d’informations pour adapter la tactique le cas échéant. La communication sera très importante, il faudra être attentif à ce que les équipes courent ensemble. Si on est éparpillés, on est incapable de réagir. Enfin, pour la dernière boucle, ce n’est pas une partie difficile mais plutôt technique. S’il pleut, ce sera en file indienne tout le long. La position sera importante, il faudra rouler devant tout le long ".

"La sélection est forte, il n’y a rien à dire. J’aurais voulu en faire partie c’est clair mais maintenant c’est comme ça. Je leur souhaite beaucoup de succès. Je l’ai dit en néerlandais puisque cette équipe est 100% flamande et avec Wout, ils ont de quoi faire pour offrir le titre à la Belgique. van Aert est le grandissime favori. Il l’a encore démontré au Tour of Britain avec ses victoires d’étape et le classement général sans oublier tout ce qu’il a fait avant. C’est quelqu’un qui répond toujours présent aux objectifs qu’il se fixe. Le leadership est clair. Tout le monde doit se mettre à son service. Pour Remco, je dirai qu’il peut aider van Aert de différentes façons. Ça dépend comment le coach voudra l’utiliser, à eux de voir.

Avec van Aert, Alaphilippe ou Colbrelli, la Belgique, la France et l'Italie devront supporter le poids de la course. On l'a déjà vu par le passé, Thomas Voeckler, le sélectionneur français est un fin stratège. Il économisera ses coups dans une partie de poker où Davide Cassani n'a pas de leçons à prendre. A cette table, Sven Vanthourenhout fait peut-être figure de novice, à Tokyo, il n'a pas osé bluffer quitte à sacrifier une carte trop tôt. L'avenir nous dira s'il a retenu la leçon à domicile avec la pression du public en plus.

Face aux Belges d'autres grandes nations, moins bien représentées parfois mais avec de réelles qualités. La Slovénie de Pogacar, Roglic et Mohoric pourrait bloquer la course au profit d'autres nations comme le Danemark par exemple.

- " J'ai toujours fait mes meilleurs championnats du monde en sortant de la Vuelta. Cette année, on a vu que Magnus Cort Nielsen avait appris à gagner. Et dans cette équipe danoise, je n'oublierai pas Mads Pedersen (NDLR champion du monde 2019). Après un championnat aussi long et difficile, il a une des meilleures pointes de vitesse.

Et puis je n'écarte pas Peter Sagan. Je l'ai vu monter en puissance. C'est un homme de championnat, il connaît la valeur d'un titre mondial. Je pense qu'il sera là dans le final. IEn réalité, il y a beaucoup d'autres coureurs qui pourront profiter des circonstances. C'est un circuit difficile, ce n'est pas inimaginable que sur ces routes étroites, la décision se fasse au départ d'une chute qui permettrait à un groupe de lieutenants de se détacher et couronnerait un champion du monde inattendu. ".

