Philippe Gilbert abandonne le BinckBank Tour et renonce aux Flandriennes

Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) ne prendra pas le départ de la 3e étape du BinckBank Tour, ce jeudi à Aalter. L’ancien champion du monde souffre encore trop de son genou, touché au Tour de France, annonce son équipe.



Il est également forfait pour les classiques flandriennes. "La priorité sera maintenant de guérir totalement. Une participation au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix n'est désormais plus envisagée", a écrit son équipe Lotto Soudal.



Impliqué dans une chute dès la première étape du Tour de France, Gilbert s'était fracturé la rotule. Impatient de revenir, peut-être un peu trop, Phil était remonté sur le vélo au Tour du Luxembourg.



Malgré des sorties rassurantes - notamment au championnat de Belgique - le Remoucastrien a dû se rendre à l'évidence, il doit prendre son mal en patience.



"Je suis vite remonté sur le vélo après ma chute le 29 août dernier", a expliqué Philippe Gilbert, cité dans le communiqué de la formation WorldTour. "J'ai peut-être recommencé trop vite, mais la rééducation évoluait favorablement et j'avais vraiment envie de courir. La motivation et le moral étaient toujours bien là. J'ai repris au Tour du Luxembourg , puis j'ai participé à deux autres courses d'un jour, mais je ressentais toujours une douleur. Celle-ci est devenue plus importante dans la première étape du BinckBank Tour. J'ai alors réalisé que je ne pourrais pas être à mon meilleur niveau au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix. Ces courses sont encore plus exigeantes pour l'organisme, le corps doit être prêt à 200%."