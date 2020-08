Milan - San Remo : Victoire de Wout van Aert - Milan - Sanremo 2020 - 08/08/2020 Impressionnant de puissance sur la Via Roma après 305 kilomètres de course, Wout Van Aert a décroché le plus beau succès de sa carrière ce samedi en remportant la 111e édition de Milan-Sanremo, le premier 'Monument' à son palmarès. Le Belge de 25 ans a devancé le tenant du titre français Julian Alaphilippe dans un sprint à deux mémorable. Treizième coureur belge à gagner la 'Classicissima', Van Aert interrompt une disette noir-jaune-rouge qui durait depuis 21 ans et la victoire d'Andrei Tchmil en 1999.