Philippe Gilbert, 4ème à Gand: "Le circuit était dessiné à l'envers"

Philippe Gilbert a terminé en quatrième position des Championnats de Belgique de cyclisme sur route ce dimanche à Gand, remportés par Tim Merlier. Un très bon résultat pour le coureur de bientôt 37 ans, très en forme en ce moment.

Impliqué dans une chute en début de course, il a perdu beaucoup d'énergie pour revenir. Il y croyait malgré tout: "J'ai essayé d'attaquer une fois dans les cinq derniers kilomètres. Mais il y avait un peu de vent de face et c'était un peu peine perdue mais comme ça je n'aurai pas de regrets. J'ai essayé de rester placé pour le sprint, mais sur une arrivée aussi rapide j'ai fait du mieux que je pouvais."

Philippe ne pense pas que le circuit était trop facile, plutôt mal agencée. "Il était tout simplement dessiné à l'envers. Si on avait commencé par ce genre de circuit (ndlr. le circuit final) et finit par l'autre ça aurait été une course magnifique. Et je pense que les coureurs seraient venus un par un à l'arrivée. Et on aurait vu le plus fort. Je ne dis pas que ce n'est pas le plus fort qui a gagné, mais ça aurait été encore différent."

Remco Evenepoel a impressionné beaucoup d'observateurs à l'avant de la course, une stratégie bien appliquée selon Philippe: "Le peloton était aussi en mode gestion derrière donc il ne se passait pas grand chose. Il les tenait à un écart suffisant et après c'est rentré. Comme d'habitude, dans le final. Donc c'était une course très contrôlée."

On le sait, le Remoucastrien sera absent du prochain Tour de France. Une frustration importante pour le coureur en pleine forme... Très heureux malgré tout du soutien reçu de toute part "ça fait chaud au cœur et ça m'a aidé à peu passer cet événement"

Mais comment va-t-il occuper son mois de juillet? "D'abord un peu de repos... Je suis obligé, je ne peux pas garder une condition aussi bonne pour simplement m'entraîner. Donc je vais essayer de perdre cette condition et de la retrouver plus tard. Ce sera mon but, être bien début août, quelque part par là."