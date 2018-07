Peter Sagan tête d'affiche du critérium d'après-Tour d'Alost

Peter Sagan participera au critérium d'après-Tour d'Alost le 30 juillet, au lendemain de l'arrivée du Tour de France, ont annoncé les organisateurs lundi. Plusieurs coureurs belges seront également de la partie.

Sagan a remporté le critérium d'Alost en 2012 et 2015, déjà avec le maillot vert sur les épaules. L'Italien Daniel Oss et un autre équipier l'accompagneront. "En ce qui concerne les Belges du Tour, nous avons un accord avec Thomas De Gendt, Dimitri Claeys, Guillaume Van Keirsbulck, Timothy Dupont et Thomas Degand", a précisé l'organisateur Johny Van den Borre. "J'espère que nous pourrons ajouter quelqu'un comme Greg Van Avermaet. Mais cela doit être faisable financièrement bien sûr. Notre critérium est gratuit. Il y a aussi des négocations avec Sonny Colbrelli et Mathieu van der Poel."

L'an passé, Oliver Naesen s'était imposé avec le maillot de champion de Belgique devant Chris Froome et Thomas De Gendt.