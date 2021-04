Peter Sagan: "Si Bora n'a plus besoin de moi, alors je chercherai une équipe qui veut vraiment de moi"

Le bras de fer est entamé entre l'équipe cycliste Bora et Peter Sagan. En point de mire: la prolongation du contrat du pétillant Slovaque, qui se termine cette année. Pour l'instant des deux côtés, on joue la montre et on cache ses cartes en se parlant par presse interposée.

"Nous sommes très reconnaissants de ce que Peter Sagan a fait pour nous durant ces années. Nos sponsors ont été ravis de son apport grâce à ses nombreuses victoires, mais il approche de la fin de sa carrière" a déclaré Ralph Denk, le patron de Bora, au Kölner Stadtanzeiger il y a quelques jours. "Nous devons également nous demander si nous voulons toujours payer ce prix-là ou est-ce qu'il faut miser sur des coureurs plus jeune."

L'ancien triple champion du monde sort d'une mauvaise passe, après une année où les résultats ont été moins bons et un début de saison compliqué par le Covid, qui l'a écarté plusieurs jours du peloton.

"Je ne sais pas si Ralph a dit exactement ce qui a été écrit dans les médias, je ne l’ai pas vraiment lu et parfois une phrase, dans une interview, peut être est sortie de son contexte (….)" a d'abord tenté de tempérer Peter Sagan dans une interview accordé à cyclingnews.

Sagan voit le bout du tunnel et a remporté sa première victoire de l'année, fin mars, au Tour de Catalogne. "Honnêtement, je ne me sens pas vieux" a-t-il ajouté . "J’ai 31 ans, je ne me sens pas à l’automne de ma carrière et je pense avoir montré que je peux encore gagner des courses même si mon printemps a été entravé par le virus COVID-19."

"J’étais très occupé à courir et je ne me suis pas encore assis autour d’une table pour parler avec Ralph, donc mon avenir n’a pas encore été décidé. J’ai eu de belles années chez Bora-Hansgrohe, mais si Ralph me considère comme dépassé, c’est son opinion. S’il pense qu’il n’a pas besoin de moi pour gagner des courses pour l’équipe, je serai la première personne à essayer de trouver une équipe qui me veut vraiment."

Ce dimanche, Peter Sagan sera bien là pour disputer le Tour Flandres, qu'il a remporté en 2016. Il affiche des ambitions mesurées.

"Je me sens bien, mais je ne suis pas encore à mon meilleur niveau. Je n'ai pas pu faire du vélo pendant 3 semaines" termine le Slovaque. "J'ai fait tout ce que je pouvais, mais je vais faire le Tour sans aucune classique dans mes jambes. Et la Ronde souligne toujours qui est le plus fort ce jour-là."