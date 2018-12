Peter Sagan prolongera sa saison de classiques et disputera sa première "Doyenne"

BORA-hansgrohe a présenté son équipe en vue de la saison 2019, lundi à Majorque. La formation allemande du WorldTour a annoncé que le sprinter Pascal Ackermann et le grimpeur Emanuel Buchmann ont prolongé leur contrat jusqu'à fin 2021. De plus, la plus grande partie de l'attention s'est portée à nouveau sur Peter Sagan. Le Slovaque qui fêtera ses 29 ans le 26 janvier ne portera pas le maillot de champion du monde pour la première fois en trois ans la saison prochaine. Il prolongera son printemps et participera à son premier Liège-Bastogne-Liège.

"C'est agréable de voir comment l'équipe qui m'entoure et continue de grandir", a dit Sagan. "Pascal (Ackermann) et Emanuel (Buchmann) sont de grands talents et se sont bien développés, mais ils ne sont pas les seuls. Lukas (Pöstlberger) et Patrick (Konrad) font également très bien leur travail. C'est un plaisir de rouler en compagnie de ces garçons. Pour l'équipe des classiques, Jempy (Drucker) et Oscar (Gatto) ont également rejoint l'équipe. J'ouvrirai moi-même ma saison en Australie et plus tard en Argentine. Mes objectifs en Europe restent inchangés : Milan-Sanremo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. La nouveauté l'année prochaine, c'est que je participerai également à l'Amstel Gold Race et à Liège Bastogne-Liège. Ensuite, je me préparerai pour un nouveau Tour de France.

La saison dernière, Sagan a remporté son sixième maillot vert de lauréat du classement par points du Tour, où il a décroché trois succès d'étape. Au printemps, il a remporté Paris-Roubaix et Gand-Wevelgem. Il a signé 8 de ses 109 succès professionnels en 2018 contre 12 en 2017 et 14 en 2016. Le Slovaque a déjà participé à l'Amstel Gold Race à quatre reprises. Son meilleur résultat est une troisième place en 2013. Le Slovaque a terminé quatrième cette année dans le Limbourg néerlandais.