Peter Sagan, les raisons d'une saison peu classique

Peter Sagan n'a pas terminé la Flèche Wallonne ce mercredi, et il n'avait pas vu non plus l'arrivée de l'Amstel Gold Race dimanche... Deux abandons consécutifs, cela ne lui était plus arrivé depuis 2013 (les 2 dernières courses de la saison, le Tour de Lombardie et la Japan Cup 2 semaines plus tard). Le triple champion du monde a promené sa peine sur les routes des Classiques en ce printemps 2019. Son meilleur résultat sur une course d'un jour cette année, c'est sa 4e place à Milan-Sanremo. En fait, cette saison, Sagan n'a gagné qu'une fois : c'était au Tour Down Under, à la mi-janvier en Australie.

Doit-on s'inquiéter ? Le Slovaque lui-même semble résigné. Finis les génériques de Star Wars pour annoncer sa sortie du bus, Sagan s'est fait plus discret et plus humble que ces dernières saisons. Il sait ce qu'il a dans les jambes... et surtout ce qu'il n'a pas. A l'entame des courses flandriennes, il brandissait même un objectif surprenant : Liège-Bastogne-Liège, avec un pic de forme à atteindre fin avril, ce qui excusait son niveau moins impressionnant (et c'est un euphémisme). Sauf qu'il n'est jamais monté en puissance. La manière donc Philippe Gilbert et Nils Politt l'ont laissé sur place à Paris-Roubaix, alors qu'il pouvait encore rêver du doublé, était révélatrice. Liège-Bastogne-Liège, ce sera sans lui.

L'homme derrière le champion

Mais Sagan n'a pas vécu sereinement ces derniers mois. Il n'a pas vraiment pu enchaîner les blocs d'entraînement, tombant par exemple malade pendant un stage en Sierra Nevada, et il n'a jamais paru en mesure de rattraper le retard accumulé pendant l'hiver.

Et puis derrière le coureur, il y a aussi l'homme : plusieurs fois déjà, le champion s'est dit lassé par la vie de coureur (ses voyages, ses hôtels, ses routines), et sa vie personnelle a aussi été chamboulée. En pleine séparation amoureuse, Peter Sagan essaie aussi de passer le plus de temps possible avec son fils Marlon. Sa tête semble encombrée, là où tous les coureurs admettront qu'il faut l'esprit libre pour pouvoir libérer les jambes.

Mais s'il y a une catégorie où Sagan reste leader, c'est bien la popularité. Apostrophé gentiment par le public au départ de la Flèche Wallonne, malgré sa saison terne, le Slovaque a gardé le sourire, répondant même un timide "Merci" (en français dans le texte) pouce levé, aux louanges d'un spectateur. Une rock star ne s'éteint jamais complètement... Son retour sur les routes est prévu au Tour de Californie.