Peter Sagan: "Les autres années, j'étais beaucoup plus fatigué"

Peter Sagan a remporté dimanche son premier Paris-Roubaix. "Amazing", a été le premier mot du Slovaque à l'interview.

"C'est incroyable, je suis tellement fatigué après cette course", a commenté le champion du monde. "Mais je dois reconnaître que, cette année, je n'ai été mêlé à aucune chute et je n'ai pas connu d'ennuis mécaniques. J'ai donc pu garder des forces pour le final. J'ai attaqué au bon moment. J'ai continué jusqu'à la fin et je me sentais beaucoup mieux. Les autres années, j'étais beaucoup plus fatigué."

"Je dois remercier tous mes coéquipiers Daniel Oss, Marcus Burghardt, Maciej Bodnar, mon frère Juraj et tous ceux qui ont animé le début de course: c'est un groupe qui a gagné et je l'ai emporté aussi pour eux, pour l'équipe. Et à la fin, j'ai placé le coup gagnant, à 50 kilomètres de la fin ou quelque chose comme ça. Je suis très heureux d'avoir remporté Paris-Roubaix."

Sagan est le 5e coureur à s'imposer à Roubaix avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules et le premier depuis Bernard Hinault en 1981.