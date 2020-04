Peter Sagan : "Je suis un coureur réel, pas virtuel"

En cette période de confinement, de nombreux coureurs professionnels ont débarqué sur les plateformes en ligne comme Zwift. Des courses virtuelles, pas du tout au goût de Peter Sagan.

Le triple champion du monde sur route s’est exprimé, dans un questions-réponses avec ses fans, sur Instagram. Confiné à Monaco il relativise, par rapport à la situation sanitaire, due au coronavirus. " Je suis actuellement en quarantaine dans mon appartement monégasque. Par la force des choses je suis obligé de m’entraîner sur des rouleaux. Les courses et les sensations sur le vélo me manquent évidemment, mais j’ai la chance d’être en bonne santé. Partout dans le monde de nombreuses personnes ont moins de chance que moi".

Allergique aux rouleaux

Le coureur slovaque, qui roule à l’instinct, a le sentiment d’être puni quand il doit faire du home training. " Je déteste être sur les rouleaux mais par la force des choses mon home-trainer est devenu mon ami". Peter Sagan est soumis à un confinement strict, à l’inverse des coureurs belges, par exemple, qui sont autorisés à faire des sorties à vélo.

"Sur Zwift avec un vélo électrique"

Interrogé par ses fans sur une éventuelle présence sur les courses en ligne, Sagan a confirmé que ce n’était pas sa tasse de thé. " Je suis un vrai cycliste. Pas un cycliste virtuel. Je ne sais pas combien de temps durera cette période de confinement, mais je ne pense pas faire des courses sur Zwift. Ou peut-être avec un vélo de course électrique" a ironisé Sagan.

Prendre son mal en patience

Peter Sagan aimerait pouvoir retrouver ses routes d’entraînement et surtout la compétition. En attendant il passe du temps avec son fils et espère que la situation s’améliorera et qu’il pourra refaire son métier rapidement. "L’UCI et les organisateurs de courses essaient de faire le maximum pour notre sport. C’est la première fois qu’on traverse une crise de cette ampleur. Et je sais que les experts savent comment procéder, bien mieux que moi. A titre personnel je ne peux qu’attendre en suivant les règles. Quand les conditions sanitaires nous permettront de rouler à nouveau en toute sécurité, nous serons de retour sur la route, afin que les fans puissent profiter à nouveau de ce superbe sport".